"Из области фантастики". Комличенко высказался о возможном переходе в "Зенит"

- Не верю! Куда брать ещё одного высокого нападающего? У них есть нападающие намного лучше. Если продадут Кассьерру, а Соболева отдадут в аренду? Не, не. Они придут не к Николаю. Последний, кто в очереди будет, - вот после него, может быть. Это из области фантастики, - передает слова форварда донской команды "Чемпионат".
Комличенко является игроком "Ростова" с 2021 года. В России он также выступал за "Краснодар" и московское "Динамо". Футболист имеет опыт выступления в Европе - с 2016 по 2019 он выступал в Чехии.
В текущем сезоне РПЛ Комличенко принял участие в 15 матчах, в которых шесть раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров. В Кубке России Комличенко провел семь игр и отметился одной голевой передачей.
Контракт Комличенко с "Ростовом" действует до лета 2026 года, трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.