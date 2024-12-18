"В "Локомотив" официально никто не обращался. Клуб не рассматривает продажу Александра Сильянова", - передает слова пресс-службы "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах защитника "Локомотива" Александра Сильянова заинтересован петербургский "Зенит".
В этом сезоне защитник провел во всех турнирах 24 матча и отметился 1-й результативной передачей. Согласно версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Локомотиве" не рассматривают продажу защитника Александра Сильянова
В пресс-службе московского "Локомотива" высказались о возможном уходе защитника Александра Сильянова.
Фото: ФК "Локомотив"