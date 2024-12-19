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Агент Сафонов: видно, что Станкович с харизмой, натуральный, человек с яйцами

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о главном тренере московского "Спартака" Деяна Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Видно, что Станкович с харизмой, человек с яйцами. Он натуральный. Вот взял — стекло разбил кулаком. Я не думаю, что Станкович — шоумен, мне кажется, он искренний. Я просто люблю больше про футбол говорить, чем про желтуху, что он с женой развелся и прочее. С точки зрения футбола "Спартак" прибавил", - приводит слова Сафонова Legalbet.

Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года, заключив с красно-белыми двухлетний контракт. В текущем сезоне под его руководством "Спартак" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Кроме того, москвичи продолжают выступление в Кубке России - 12 марта 2025 года им предстоит выездной матч с тольяттинским "Акроном" на стадии второго этапа 1/4 финала Пути Регионов.

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