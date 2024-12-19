Ранее сообщалось, что новое руководство футбольного клуба "Оренбург" до начала зимних сборов может принять решение о расставании с главным тренером команды Владимиром Слишковичем. После 18-го тура РПЛ текущего сезона "Оренбург" с 8-ю очками занимает последнее шестнадцатое место в турнирной таблице.
Последним местом работы 45-летнего Сергея Игнашевича была калининградская "Балтика", которую специалист покинул в начале июня 2024 года по собственному желанию. Напомним, что эта команда по итогам сезона-2023/24 вылетела из РПЛ в Первую лигу, но при этом дошла до финала Кубка России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Оренбург" может сменить Слишковича на Игнашевича
По информации СМИ, в случае увольнения главного тренера "Оренбурга" Владимира Слишковича одним из кандидатов ему на замену будет Сергей Игнашевич.
Фото: ФК "Балтика"