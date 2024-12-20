"Что касается интереса топ-клубов АПЛ к Угальде, мне кажется, что это фейк. Английский чемпионат не его уровень, но он хороший футболист", - цитирует Пименова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что в трансфере нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде заинтересован ряд топ-клубов чемпионата Англии.
В текущем сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.
Пименов: английский чемпионат - не уровень Угальде
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Манфреда Угальде в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"