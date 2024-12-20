Матчи Скрыть

Пименов: английский чемпионат - не уровень Угальде

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Манфреда Угальде в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается интереса топ-клубов АПЛ к Угальде, мне кажется, что это фейк. Английский чемпионат не его уровень, но он хороший футболист", - цитирует Пименова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что в трансфере нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде заинтересован ряд топ-клубов чемпионата Англии.

В текущем сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится