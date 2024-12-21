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Агент Барбоза оценил вероятность перехода Угальде из "Спартака" в "Манчестер Сити"

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе Манфреда Угальде в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Спартак"
"Я сомневаюсь по поводу "Манчестер Сити". Не думаю, что переход Угальде в другие команды из Англии – возможен. Почему не в "Манчестер Сити"? У них есть очень много вариантов и более-менее известно, каких игроков они намерены взять летом", - цитирует Барбозу "Спорт День за Днем".

Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро и не смог отличиться результативными действиями за красно-белых в прошлом сезоне. Ранее в СМИ появилась информация, что костариканский нападающий интересен ряду клубов чемпионата Англии.

В этом сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.

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