Черданцев: у Соболева не ладится в "Зените"? Это нормально

"У Соболева не ладится? Это нормально. Достаточно много футболистов высокого класса в европейском футболе, которые приходят в новую команду и не сразу себя находят. Во-первых, Соболев в "Спартаке" играл в один футбол, в "Зените" — другой. Во-вторых, он почти не имел конкуренции на позиции. Он пропустил подготовку из-за всех этих вещей [затянувшегося перехода в "Зенит" — прим. ред.]. Плюс переезд в другой город — это непросто", - приводит слова Черданцева "СЭ".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года после того, как сине-бело-голубые договорились с московским "Спартаком" о выкупе нападающего за 10 млн евро. После заключения контракта по схеме "3+1" 27-летний форвард в составе своей новой команды 16 раз появился на поле в официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников, 1 раз отдать партнеру по команде голевую передачу и получить 3 желтые карточки.
12 декабря интернет-портал Transfermarkt снизил трансферную стоимость Александра Соболева с 7,5 до 6 млн евро.