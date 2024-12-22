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Матвеев - об интересе топов АПЛ к Угальде: когда у нас игрок забивает два мяча, его сразу продают в "Барселону"

Экс-главный тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал информацию о трансферном интересе к нападающему "Спартака" Манфреду Угальде со стороны клубов АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Мне пока не верится. У нас, когда игрок забивает два мяча и отдаёт три передачи, его сразу продают в "Барселону", "Монако" или куда-то ещё. Надо посмотреть, как будет играть Угальде на более длинной дистанции. Хотя он провёл очень хорошо и уверенно осеннюю часть. От добра добра не ищут. Если у него всё получается в "Спартаке", пускай развивается здесь. Надо бы хотя бы закончить сезон в России, - цитирует Матвеева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что к 22-летнему нападающему московского "Спартака" и сборной Коста-Рики Манфреду Угальде проявляет трансферный интерес ряд клубов английской Премьер-лиги - "Манчестер Сити", лондонский "Арсенал" и "Челси".

В осеней части текущего сезона РПЛ Угальде забил 15 голов и оформил 3 результативных паса, при этом 9 забитых мячей и 2 ассиста он оформил в четырёх последних матчах красно-белых в чемпионате.

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