- Еще раз скажу, что команде, как и мне, нужна предсезонка. Мы уедем в Турцию, где будет три сбора. Я сам чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном. Точно могу больше и лучше. Все зависит от готовности, а сегодня я не готов на 100%, то же самое могу сказать и про команду.
"Химки" завершили осеннюю часть текущего сезона российской Премьер-лиги на 13-й строчке в турнирной таблице. Подмосковная команда набрала 16 очков в 18 сыгранных турах и находится в зоне стыковых матчей. Красно-черные одерали в чемпионате России всего 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Нападающий Резиуан Мирзов провел за "Химки" в нынешнем сезоне 20 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами.
После зимней паузы "Химки" примут на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: Sport24
Мирзов: я не готов на 100%, то же самое могу сказать и про "Химки"
Вингер "Химок" Резиуан Мирзов подвел итоги первой части этого сезона.
Фото: ФК "Химки"