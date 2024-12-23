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Чанов: после отстранения в ЦСКА Помазун не сидел сложа руки, а тренировался каждый день

Экс-игрок ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере Илье Помазуне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Вратарь всегда хочет играть и быть первым. У нас были примеры, когда вратари оставались без игровой практики. Я знаю, что после отстранения в ЦСКА Илья не сидел сложа руки, а тренировался каждый день", - цитирует Чанова "Чемпионат".

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун был отстранен от работы с основной командой. В одном из интервью вратарь заявил, что был бы не против перейти в московский "Спартак".

В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт Помазуна с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает 6-ую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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