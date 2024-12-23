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Дмитрий Кузнецов: если в течение десяти лет ЦСКА ничего не выигрывает, значит что-то надо менять

Экс-капитан ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал текущие результаты армейцев в РПЛ и выразил мнение о необходимых изменениях в клубе.
Фото: ФК ЦСКА
«ЦСКА, должны уже привыкнуть к новой реальности. Вспомните, лет пять ЦСКА вообще в тройку не входил, потом пришёл Федотов — выиграли Кубок и заняли второе место. Федотова убрали — опять туда же скатились. Когда футболисты неудачно играют, кого убирают? Самих футболистов или тренера. А когда это становится тенденцией, кого убирают? Руководство. Если в течение десяти лет мы ничего не выигрываем, значит что-то надо менять», — заявил Кузнецов в интервью «Чемпионату».

Дмитрий Кузнецов становился Серебряным призёр чемпионата СССР 1990 года и чемпионом СССР 1991 года в составе ЦСКА а также обладателем Кубка СССР 1990/1991. В сезоне 1991 года Кузнецов был капитаном команды и стал лучшим снайпером с 12 голами.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. Он отстал от победителя того года, «Зенита», на 9 очков. Летом в команде появился новый тренер — Марко Николич. В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги красно-синие также занимают шестое место, имея в активе 31 очко после 18 туров. Их отставание от первого места составляет 8 очков.

Первый матч после зимнего перерыва ЦСКА проведёт против «Зенита» на стадионе «Газпром Арена».

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