«У Александра действующий контракт с «Рубином», а там посмотрим. Пока никакой конкретики нет», — цитирует Мижигурскиса "Чемпионат".
Ранее Иван Карпов поделился информацией о том, что футбольный клуб из Казани рассматривает возможность продажи игрока. 26-летний футболист перешёл в «Рубин» 1 января 2022 года за 1,5 миллиона евро из московского «Спартака». В текущем сезоне он не получил ни минуты игрового времени в Российской Премьер-Лиге, проведя на поле всего лишь 158 минут в трёх матчах Кубка России.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. Его контракт с клубом действует ещё полтора года, до 30 июня 2026 года. За время своей карьеры в «Рубине» он провёл 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает восьмое место, набрав 26 очков. 1 марта 2025 года подопечные Рашида Рахимова проведут первый матч после зимнего перерыва. Соперником станет «Ахмат», игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена».
Агент Ломовицкого прокомментировал слухи о его уходе из "Рубина"
Агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого Валерюс Мижигурскис прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента в зимнее трансферное окно 2025 года.
Фото: ФК "Рубин"