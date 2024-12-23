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Безбородов не стал подавать апелляцию на решение о своем отстранении от судейства

Председатель судейского комитета и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, что арбитр Владислав Безбородов не обжаловал свое отстранение.
Фото: РФС
"Подал ли Безбородов апелляцию на решение о своем отстранении? Нет. Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет", - цитирует Каманцева "Матч ТВ".

Напомним, в начале ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза приняла решение отстранить арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей российской Премьер-лиги и других соревнований, проводимых под эгидой РФС, до конца нынешнего сезона.

Безбородов является рекордсменом по количеству отработанных встреч в РПЛ. На счету рефери более 300 игр в высшем дивизионе чемпионата России.

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