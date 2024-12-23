"Подал ли Безбородов апелляцию на решение о своем отстранении? Нет. Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет", - цитирует Каманцева "Матч ТВ".
Напомним, в начале ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза приняла решение отстранить арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей российской Премьер-лиги и других соревнований, проводимых под эгидой РФС, до конца нынешнего сезона.
Безбородов является рекордсменом по количеству отработанных встреч в РПЛ. На счету рефери более 300 игр в высшем дивизионе чемпионата России.
Безбородов не стал подавать апелляцию на решение о своем отстранении от судейства
Председатель судейского комитета и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, что арбитр Владислав Безбородов не обжаловал свое отстранение.
Фото: РФС