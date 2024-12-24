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Глушаков считает "Краснодар" главным претендентом на чемпионство

Экс-игрок "Спартака" и национальной сборной России Денис Глушаков назвал "Краснодар" главным претендентом на золотые медали РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Краснодар" - главный претендент на чемпионство в этом сезоне? Да, конечно. То, как они провели первую часть сезона, - сильный фактор за них. Главное - хорошо подготовиться за зиму и сделать правильные приобретения в трансферное окно, - передает слова Глушакова "Чемпионат".

Напомним, "Краснодар" в последнем матче перед зимней паузой на своем поле поделил очки с "Локомотивом" (0:0). Коллектив Мурада Мусаева имеет в своем активе 39 очков и возглавляет турнирную таблицу. В тройку лидеров также входят петербургский "Зенит" и столичный "Спартак".

После возобновления чемпионата "Краснодар" на своем поле примет "Крылья Советов", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта 2025 года.

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