"Да, у Роши есть проблемы с дисциплиной, но это дело исправимое. Он – хороший игрок, из центральных защитников он лучший в стране. Что касается жёлтых карточек, у него их перебор – он слишком рьяно борется за мяч. А так, не стоит армейцам его отдать, иначе потеряем хорошего игрока и полетим к чёртовой матери по таблице", - приводит слова Пономарёва "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского ЦСКА Виллиан Роша договорился с бразильским "Интернасьоналом" об условиях личного договора. Защитник выступает за красно-синих с сентября 2023 года, когда его за 2 млн евро выкупили у португальского "Портимоненсе".
Действующее соглашение между бразильцем и москвичами рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 6 млн евро.
Пономарёв: без Роши - лучшего защитника в РПЛ - ЦСКА полетит к чёртовой матери по таблице
Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном уходе из "армейского" клуба бразильского защитника Виллиана Роши.
Фото: ПФК ЦСКА