- Виктор Михайлович уже подготовил план на товарищеские игры, также мы сделаем особый акцент на физическую подготовку. Будущее предрешено: у тренера полный кредит доверия, - сказал гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в интервью "РБ Спорт".
Гончаренко возглавил "Пари НН" в октябре этого года после увольнения из нижегородского клуба Саши Илича. В 18 турах РПЛ "Пари НН" одержал четыре победы и потерпел 10 поражений, в четырех матчах нижегородский клуб поделил очки с соперниками. "Пари НН" с 16 баллами в активе располагается на 12 строчке в турнирной таблице.
В первом матче после зимней паузы "Пари НН" на своем поле примет "Акрон", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта.
В "Пари НН" сообщили о полном доверии к Гончаренко
В "Пари НН" рассказали, что главный тренер команды Виктор Гончаренко продолжит работу в нижегородском клубе.
Фото: Официальный сайт РПЛ