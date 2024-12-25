"Скажем так: не исключаю работу в зарубежном клубе. Мне и сейчас поступают какие-то предложения, из Первой лиги, но я уже там много лет работал и эти задачи решал. Хочется чего-то большего. Приоритет — РПЛ", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Последним местом работы Сергея Юрана был "Пари НН", российский специалист был отправлен в отставку этой весной, а его место занял сербский тренер Саша Илич. Также Юран был главным тренером "Химок", "СКА-Хабаровска", "Балтики", "Сибири" и ряда других европейских и российских клубов.
После ухода Рубена Аморима из португальского "Спортинга" в английский "Манчестер Юнайтед", Сергей Юран заявил, что его рассматривают на пост главного тренера лиссабонского клуба.
Юран: не исключаю работу в зарубежном клубе, сейчас мне поступают предложения из Первой лиги
Российский тренер Сергей Юран рассказал о продолжении тренерской карьеры.
Фото: ФК "Химки"