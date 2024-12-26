- У нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем. И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд. Их мнение – нет никаких оснований применять такое решение к России.
Более того, они и должны быть спроецированы. То есть, если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд?
Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль, - цитируют Митрофанова "Известия".
Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские футбольные клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российская национальная команда проводит только товарищеские игры.
Ранее сборная России была не допущена до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026.
В ноябре сборная под руководством Валерия Карпина на своем поле обыграла Бруней со счетом 11:0 и сборную Сирии, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Митрофанов ранее рассказал, что в следующем году сборная России может провести 10 матчей (по две игры на все пять окон для матчей национальных сборных). По его словам, соперниками сборной России могут стать национальные команды из разных конфедераций
"На каком основании нет санкций в отношении Израиля?" Генсек РФС высказался о двойных стандартах ФИФА и УЕФА
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о двойных стандартах ФИФА и УЕФА, которые отстранили Россию от соревнований.
Фото: официальный сайт РФС