«Интерес из России? У Юсуфа травма», — цитирует Чебеджи "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что несколько российских клубов проявляли интерес к 27-летнему полузащитнику «Олимпиакоса» Языджи. Летом он перешёл в греческую команду на правах свободного агента из «Лилля». Языджи успел провести за новую команду лишь 20 минут в одном матче. 27 октября он получил разрыв крестообразной связки, что стало уже второй подобной травмой в его карьере. Рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.
Напомним, что Языджи уже играл в Российской Премьер-Лиге за московский ЦСКА в сезоне 2021/22 во втором круге чемпионата. Турецкий футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Он стал первым легионером в истории РПЛ, кому удалось отличиться в каждом из шести своих дебютных матчей.
Агент Языджи опроверг слухи о переходе футболиста в Россию
Футбольный агент турецкого игрока Юсуфа Языджи, Адам Чебеджи заявил, что переговоры о трансфере игрока в российские клубы не ведутся. Футболист сейчас восстанавливается после серьёзной травмы.
Фото: ФК ЦСКА