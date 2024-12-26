- Дай бог, чтобы зимняя пауза им помогла осмыслить какие-то вещи. Им нужна перезагрузка, причем даже не трансферная, а внутренняя. Хотя свежая кровь всегда нужна, но, чтобы усилить такой клуб, как "Зенит", действительно надо постараться. Иногда, отпуская игроков, ты тоже становишься сильнее. Футболистов надо постоянно зажигать.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая вторую строчку в турнирной таблице. В осенней части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает лидирующему "Кранодару" лишь по дополнительным показателям.
Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами страны в шести последних сезонах подряд. В прошлом сезоне петербуржцы завоевали требл, победив в чемпионате, Кубке и Суперкубке России. Нынешний сезон "Зенит" также начал с выигрыша Суперкубка, обыграв "Краснодар" со счетом 4:2.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: "Зениту" нужна перезагрузка. Не трансферная, а внутренняя
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего не хватает "Зениту" в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"