"Ситуация с Глушенковым нетипична для "Локомотива". Максим был нам нужен, а отступные в контракте были одним из обязательных условий при переходе из "Крыльев". Мы пошли на них, иначе бы мы не получили нужного нам игрока. На трансфере Глушенкова в "Зенит" клуб заработал, это позволило нам как улучшить условия действующих контрактов ряда футболистов, так и приобрести Монтеса", - цитирует Леонченко Sport24.
Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.
На счету нападающего 1 матч в составе национальной команды России. После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
В "Локомотиве" объяснили, почему Глушенков перешел в "Зенит"
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко раскрыл детали перехода Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"