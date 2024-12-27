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Силкин: уход Бителло станет потерей для "Динамо"

Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном уходе из столичной команды полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее в СМИ появилась информация, что Бителло зимой может уйти из "Динамо". Сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ботафого".

- Уход Бителло станет потерей для "Динамо". Считаю, что именно он ключевой футболист в атаке. Не знаю, уйдет он или нет, но заменить его будет очень непросто. Да, это не уровень условного Малкома, но все равно Бителло хорош. Если он в настроении, то его не остановить, - передает слова Силкина "РБ Спорт".

Напомним, Бителло пополнил состав бело-голубых в сентябре 2023 года, перейдя из "Гремио". Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.

24-летний атакующий полузащитник в составе "Динамо" выходил на поле в 51 матча, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников и сделать 12 ассистов на партнеров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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