Ранее в СМИ появилась информация, что Бителло зимой может уйти из "Динамо". Сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ботафого".
- Уход Бителло станет потерей для "Динамо". Считаю, что именно он ключевой футболист в атаке. Не знаю, уйдет он или нет, но заменить его будет очень непросто. Да, это не уровень условного Малкома, но все равно Бителло хорош. Если он в настроении, то его не остановить, - передает слова Силкина "РБ Спорт".
Напомним, Бителло пополнил состав бело-голубых в сентябре 2023 года, перейдя из "Гремио". Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.
24-летний атакующий полузащитник в составе "Динамо" выходил на поле в 51 матча, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников и сделать 12 ассистов на партнеров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
Силкин: уход Бителло станет потерей для "Динамо"
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном уходе из столичной команды полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо"