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Агент Барриоса: Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть "Зенит"

Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
- Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть "Зенит". Он лишь имел в виду, что у него по контракту осталось три года — а уже после этого возможно возвращение в "Бока Хуниорс" или в одну из двух команд чемпионата Колумбии.

Напомним, ранее в интервью опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что хотел вернуться в "Боку Хуниорс", чтобы взять реванш за поражение в финале Кубка Либертадорес 2018 года, когда его команда уступила "Ривер Плейту".

Барриос перешел в "Зенит" из аргентинского топ-клуба в феврале 2019 года. За это время он стал шестикратным чемпионом России в составе петербуржцев. Действующее трудовое соглашение 31-летнего колумбийца с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2027 года.

Источник: "СЭ"

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