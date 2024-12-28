- Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть "Зенит". Он лишь имел в виду, что у него по контракту осталось три года — а уже после этого возможно возвращение в "Бока Хуниорс" или в одну из двух команд чемпионата Колумбии.
Напомним, ранее в интервью опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что хотел вернуться в "Боку Хуниорс", чтобы взять реванш за поражение в финале Кубка Либертадорес 2018 года, когда его команда уступила "Ривер Плейту".
Барриос перешел в "Зенит" из аргентинского топ-клуба в феврале 2019 года. За это время он стал шестикратным чемпионом России в составе петербуржцев. Действующее трудовое соглашение 31-летнего колумбийца с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2027 года.
Источник: "СЭ"
Агент Барриоса: Вильмар никогда не говорил, что хочет покинуть "Зенит"
Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"