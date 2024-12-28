"Не хочется обижать Александра подобными определениями, но, конечно, болельщики "Зенита" наверняка ожидали от него большего. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать голы. Если взглянуть на статистику Соболева, то он эту работу пока в "Зените" не выполняет. Александру сейчас не стоит обращать внимание на критику. Ему нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона и начать забивать", - приводит слова Новикова "РБ Спорт".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили 27-летнего нападающего у московского "Спартака" за 10 млн евро и подписали с ним контракт по схеме "3+1". После перехода в составе новой команды форвард в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников и 1 раз отдать партнерам по команде голевую передачу.
Новиков: Соболев - разочарование года? Не хочется обижать Александра, но...
Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков рассказал, может ли он назвать нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева разочарованием года.
Фото: ФК "Зенит"