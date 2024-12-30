"Сделают билеты на поезд дороже на рубль и всё (смеётся). Не видел ни разу работников РЖД в метро, стоящими с протянутой шляпой, чтобы им копейку кинули. Конечно, сейчас "Локомотив" не делает таких трат, как были при Цорне и остальных. Но тогда ситуация повторяла анекдот: "Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Конечно, если он до этого был миллиардером", — приводит слова Сафонова Legalbet.
Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге будет открыто с 23 января до 20 февраля 2025 года.
Московский "Локомотив" в 18 матчах чемпионата России по футболу сезона-2024/25 набрал 35 очков, которые позволяю команде Михаила Галактионова занимать пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 очка. Кроме того, "железнодорожники" продолжают выступление в Кубке России, где в марте на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов сыграют против махачкалинского "Динамо".
Агент Сафонов: зимой в РПЛ больше всех потратит "Локомотив" - сделают билеты на поезд дороже
Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что в зимнее трансферное окно в РПЛ больше всего на приобретения футболистов потратится московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"