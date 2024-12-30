"Мы ведем переговоры с Аззи и другими футболистами. С алжирцем пока никаких соглашений не подписано, мы общаемся. Наш клуб не собирается отпускать своих игроков, при этом мы собираемся усилиться несколькими новыми футболистами", - цитирует Гаджиева Sport24.
22-летний правый защитник Мохаммед Аззи является воспитанником алжирского клуба "Белуиздад". В текущем сезоне на его счету 10 матчей в чемпионате Алжира и 5 - в Лиге Чемпионов Африки. Контракт Аззи с "Белуиздадом" действует до лета 2026-го года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Алжира в 150 тысяч евро.
В махачкалинском "Динамо" рассказали об интересе к алжирскому защитнику Мохаммеду Аззи
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном приобретении защитника Мохаммеда Аззи из "Белуиздада".
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала