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В махачкалинском "Динамо" рассказали об интересе к алжирскому защитнику Мохаммеду Аззи

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном приобретении защитника Мохаммеда Аззи из "Белуиздада".
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"Мы ведем переговоры с Аззи и другими футболистами. С алжирцем пока никаких соглашений не подписано, мы общаемся. Наш клуб не собирается отпускать своих игроков, при этом мы собираемся усилиться несколькими новыми футболистами", - цитирует Гаджиева Sport24.

22-летний правый защитник Мохаммед Аззи является воспитанником алжирского клуба "Белуиздад". В текущем сезоне на его счету 10 матчей в чемпионате Алжира и 5 - в Лиге Чемпионов Африки. Контракт Аззи с "Белуиздадом" действует до лета 2026-го года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Алжира в 150 тысяч евро.

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