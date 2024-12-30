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Сенников: в 2025 году жду появления в РПЛ нового чемпиона

Бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, чего ожидает от российского футбола в 2025 году.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В 2025 году жду, что в РПЛ появится новый чемпион. Надеюсь, что будет конкуренция до последнего тура. Буду поддерживать "Локомотив" в борьбе за чемпионство. Хочется верить, что в следующем году российские клубы будут играть в еврокубках и хотелось бы увидеть чемпионат мира и Европы с участием сборной России. Буду загадывать такое желание на Новый год", - приводит слова Сенникова "РБ Спорт".

Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит", который одерживал победу в Российской Премьер-Лиге шесть сезонов подряд.

По итогам первой части текущего сезона лидером в таблице РПЛ является футбольный клуб "Краснодар", который в 18 матчах набрал 39 очков. С таким количеством очков на втором месте расположился "Зенит". Третю строчку на данный момент занимает московский "Спартак" (37 очков).

Чемпионат России по футболу после зимнего перерыва возобновиться 28 февраля матчем 19-го тура между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".

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