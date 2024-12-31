"Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи", - приводит слова Глушакова "РБ Спорт".
Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что нынешняя команда московского "Спартака" была полностью создана его тренерским штабом. Напомним, испанский специалист был главным тренером красно-белых с июня 2022 года до апреля 2024 года, когда руководство московского клуба отправило его в отставку. Новым наставником "Спартака" в мае 2024 года стал сербский специалист Деян Станкович, который заключил двухлетний контракт.
Глушаков: Абаскалю можно говорить, что Станкович в "Спартаке" играет на его багаже
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков прокомментировал заявление Гильермо Абаскаля о том, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович играет на его багаже.
Фото: ФК "Спартак"