— Как вы считаете, вы потянули бы уровень РПЛ сегодня?
— Как минимум, еще два года играл бы на этом уровне. (Улыбается.) Но, к сожалению, против системы не попрешь. А воевать и кому-то что-то доказывать… Мне не интересно играть без серьезных задач, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
На данный момент Денис Глушаков имеет действующий контракт с подмосковными "Химками", однако осенью был отстранен от работы с основной командой. Полузащитник завершит карьеру профессионального футболиста по окончании текущего сезона.
Ранее Глушаков выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", армянский "Урарту" и "Пари НН". На счету экс-капитана красно-белых 381 матч в Российской Премьер-Лиге, 60 забитых мячей и 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 57 встреч в составе национальной команды России и записал на свой счет 5 забитых голов.
Глушаков: я еще два года играл бы на уровне РПЛ, но против системы не попрешь
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков считает, что может играть на уровне РПЛ еще два сезона.
Фото: ФК "Химки"