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Sport24: "Ростов" предлагал 1 миллион евро за защитника "Левски" Майкона

Защитник "Левски" Майкон может перейти в "Ростов".
Фото: ФК "Левски"
По информации источника, "Ростов" предлагал болгарскому клубу "Левски" за защитника Майкона 1 миллион евро, однако софийский клуб отклонил предложение. Существует вероятность, что южане увеличат предложение.

В текущем сезоне Майкон провел за "Левски" во всех турнирах 16 матчей и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо".

Источник: Sport24.

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