По информации источника, "Ростов" предлагал болгарскому клубу "Левски" за защитника Майкона 1 миллион евро, однако софийский клуб отклонил предложение. Существует вероятность, что южане увеличат предложение.
В текущем сезоне Майкон провел за "Левски" во всех турнирах 16 матчей и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо".
Источник: Sport24.
Sport24: "Ростов" предлагал 1 миллион евро за защитника "Левски" Майкона
Защитник "Левски" Майкон может перейти в "Ростов".
Фото: ФК "Левски"