"Я за сильных легионеров - таких как Иржи Новотны у нас был в "Рубине", да там можно многих вспомнить. У них было чему поучиться и набраться мудрости. Но когда смотришь игры некоторых команд в России сейчас, там бывает, что на поле 14 иностранцев и больше, а наших раз-два и обчелся. Мне кажется, это проблема для развития нашего футбола", - приводит слова Бояринцева "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги действует следующий лимит на легионеров: их количество в заявке на сезон должно быть не больше 13, а одновременно на поле во время матча - не больше 8. При этом легионерами считаются те футболисты, которые не имеют права сыграть за сборную России. Исключение составлено для граждан стран, которые входят в Евразийский экономический союз - Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, сейчас в командах РПЛ присутствует 183 легионера, что составляет 41,0% от общего количества принимающих участие в чемпионате игроков.
Бояринцев: в матчах РПЛ на поле бывает 14 иностранцев, а наших раз-два и обчелся - это проблема
Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев поделился своим мнением о привлечении российскими клубами иностранных футболистов.
Фото: ФК "Ротор"