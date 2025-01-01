"Кто на что учился. Футболисты не видели детства — они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: "Я хочу вот такую зарплату — сделайте мне ее". У клуба есть бюджет и руководство его распределяет", - приводит слова Глушакова "РБ Спорт".
37-летний Денис Глушаков с июля 2024 года является игроком подмосковных "Химок". Ранее полузащитник выступал в составе таких команд, как московские "Локомотив" и "Спартак", грозненский "Ахмат", нижегородский "Пари НН", армянский "Урарту". Кроме того, хавбек принял участие в 57 матчах в составе сборной России. Денис Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка России в составе московского "Спартака".
Глушаков - критикам высоких зарплат в футболе: футболисты не видели детства — они много трудились
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков ответил критикам, которые считают, что футболисты получают незаслуженно много.
Фото: ФК "Химки"