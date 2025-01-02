"Главным фаворитом на данный момент является "Зенит". Мне кажется, что они выиграют чемпионат России в этом сезоне", - приводит слова Корнеева "СЭ".
"Зенит" набрал 39 очков и по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России "Краснодар", набравший аналогичное количество очков, однако "быки" опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает московский "Спартак", заработавший к этому моменту 37 очков.
Корнеев: главным фаворитом РПЛ на данный момент является "Зенит"
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал, кого считает фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"