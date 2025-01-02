"Желаю российскому футболу успехов и здоровья! (смеется) Все хотят, чтобы наш футбол вернулся в мировое поле. И я верю в это!" - приводит слова Васина "Чемпионат".
Виктор Васин, игравший на позиции центрального защитника, выступал за московский ЦСКА с 2011 по 2022 год. На его счету 98 матчей за "армейцев", в которых футболист забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Последней командой Васина стал "Кайрат". Летом прошлого года игрок расторг контракт с казахстанским клубом, а в сентябре объявил о завершении карьеры.
Васин: желаю российскому футболу успехов и здоровья!
Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин высказал пожелания российскому футболу.
Фото: ПФК ЦСКА