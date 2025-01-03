"Меня вообще очень радует, что сейчас у нас появляются много молодых, они стали получать больше игрового времени. Батраков - топ, качество у него точно есть. Думаю, что при должном отношении к делу он 100 процентов уедет в Европу. Главное ему не мешать. Но сезон-два ему еще нужно поиграть в РПЛ", - заявил Андреев.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков принял участие в 17-ти матчах РПЛ в текущем сезоне. На счету 19-летнего футболиста 10 забитых мячей и 6 результативных передач. С этим показателем Батраков является вторым лучшим бомбардиром чемпионата, уступая лишь форварду "Спартака" Манфреду Угальде (15 голов).
В ноябре Алексей Батраков дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче со сборной Сирии (4:0). В следующем матче против Брунея (11:0) Батраков отметился дебютным голом в составе национальной команды.
Источник: "РБ Спорт"
Андреев: Батраков 100 процентов уедет в Европу, но сезон-два ему надо поиграть в РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о прогрессе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"