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Сергей Силкин высказался о возможном переходе Бителло в "Зенит"

Российский футбольный тренер Сергей Силкин поделился своим мнением о перспективах бразильского полузащитника "Динамо" Бителло в «Зените».
Фото: ФК "Динамо"
«Нужен ли «Зениту» Бителло? Не знаю, игрок-то действительно неплохой. Но там своих таких бразильцев полно, зачем им еще один. И я не думаю, что «Динамо» так легко продаст своего лидера прямому конкуренту», — цитирует Силкина "РБ Спорт".

Ранее агент игрока сообщил, что футболист может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В 2023 году Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний бразильский футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Также сообщалось, что «Динамо» готово продать футболиста не менее чем за 30 миллионов евро.

«Зенит» уже имеет в своём составе 9 игроков из Бразилии. Самым дорогим бразильским футболистом, купленным «Зенитом», является Малком, трансферная стоимость которого составила 41,5 миллиона евро.

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