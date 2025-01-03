Сергей Силкин высказался о возможном переходе Бителло в "Зенит"

«Нужен ли «Зениту» Бителло? Не знаю, игрок-то действительно неплохой. Но там своих таких бразильцев полно, зачем им еще один. И я не думаю, что «Динамо» так легко продаст своего лидера прямому конкуренту», — цитирует Силкина "РБ Спорт".
Ранее агент игрока сообщил, что футболист может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В 2023 году Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний бразильский футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Также сообщалось, что «Динамо» готово продать футболиста не менее чем за 30 миллионов евро.
«Зенит» уже имеет в своём составе 9 игроков из Бразилии. Самым дорогим бразильским футболистом, купленным «Зенитом», является Малком, трансферная стоимость которого составила 41,5 миллиона евро.