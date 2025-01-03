"У Мохамеда все супер. Он в Катаре на предсезонке. Готовится, 9 числа у них начинается чемпионат. Вернуться в Россию? Нет. Он задумывается сделать следующий шаг в своем развитии. Но у него контракт в Саудовской Аравии еще год, так что куда ему идти? "Зенит"? Им сложно конкурировать с Саудовской Аравией, там нет таких зарплат. Например, Конате не уступает в заработке условному Глушенкову", поделился Селюк.
Экс-форвард "Ахмата". "Химок" и "Тамбова" Мохамед Конате перебрался в клуб "Эр-Рияд" из чемпионата Саудовской Аравии в августе прошлого года. Игрок присоединился к новому клубу на бесплатной основе после истечения срока действия контракта с "Ахматом". В первой части сезона Конате принял участие в 11-ти матчах Про-лиги и записал на свой счет 1 забитый мяч.
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится после перерыва 9-го января. В этот день в рамках 14-го тура "Эр-Рияд" Конате примет на своем поле клуб "Аль-Халидж". После 13-ти туров "Эр-Рияд" занимает в турнирной таблице 7-е место с 21-м очком.
Источник: "РБ Спорт"
Селюк: "Зениту" сложно конкурировать с Саудовской Аравией. Конате не уступает в зарплате условному Глушенкову
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о разнице зарплат в Саудовской Аравии и РПЛ.
Фото: YouTube-канал Nobel