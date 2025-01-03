Александр Бубнов определил три лучших трансфера РПЛ в 2024 году

"В принципе удачными можно назвать переходы Лунёва, Пальцева, Латышонка, Кругового, Воробьёва, Севикяна, Заболотного, Сако. Все они полезны новым командам. Но если говорить о тройке лучших, то мой выбор — Глушенков, Барко и Дзюба", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Полузащитник Максим Глушенков был куплен петербургским "Зенитом" у московского "Локомотива" в июне 2024 года за 6,3 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на еще один год.
Полузащитник Эсекьель Барко был куплен московским "Спартаком" у аргентинского "Ривер Плейт" в июле 2024 года за 14 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.
Нападающий Артём Дзюба в статусе свободного агента в сентябре 2024 года подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном".
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Фото: ФК "Акрон"