"Конечно. А кем играть? Нет никого. Те, кого купили, недееспособны. Посмотрите, сколько человек сидит на лавке и не имеет игровой практики! Один Мусаев играет более-менее впереди. Больше ничего интересного нет", - приводит слова Пономарева "Евро-Футбол.Ру".
В 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА в общей сложности 28 раз поразил ворота соперников. Лучшим бомбардиром "армейского" клуба на данный момент являет 23-летний нападающий Тамерлан Мусаев, которому удалось забить 7 голов. При этом у других номинальных центральных нападающих - Секу Койта, Сауля Гуарирапы и Артёма Шуманского - нет забитых голов.
Владимир Пономарев: те, кого купил ЦСКА в атаку, недееспособны
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о том, будут ли проблемы у ЦСКА, если "армейцы" не усилят линию атаки.
Фото: ПФК ЦСКА