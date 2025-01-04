Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
15:30
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ЧелсиНе начат
Саутгемптон
18:00
БрентфордНе начат
Астон Вилла
18:00
ЛестерНе начат
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
Брайтон
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
17:00
ЭмполиНе начат
Фиорентина
20:00
НаполиНе начат
Верона
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
19:00
РеймсНе начат
Лилль
21:00
НантНе начат
Лион
23:00
МонпельеНе начат

Гендиректор "Пари НН": по рейтингу зарплата Кокшарова во втором эшелоне

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о зарплате новичка команды, нападающего Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кокшаров - один из самых высокооплачиваемых футболистов "Пари НН"? Нет, ни в коем случае. По рейтингу зарплата Александра во втором эшелоне", - цитирует Мелика-Гусейнова "РБ Спорт".

Напомним, в декабре "Пари НН" объявил о переходе форварда молодежной сборной России и "Краснодара" Александра Кокшарова. Футболист будет выступать за нижегородский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

В этом сезоне 20-летний Кокшаров провел за "быков" 56 минут в двух матчах Кубка России и не отметился результативными действиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится