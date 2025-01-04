"Кокшаров - один из самых высокооплачиваемых футболистов "Пари НН"? Нет, ни в коем случае. По рейтингу зарплата Александра во втором эшелоне", - цитирует Мелика-Гусейнова "РБ Спорт".
Напомним, в декабре "Пари НН" объявил о переходе форварда молодежной сборной России и "Краснодара" Александра Кокшарова. Футболист будет выступать за нижегородский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
В этом сезоне 20-летний Кокшаров провел за "быков" 56 минут в двух матчах Кубка России и не отметился результативными действиями.
Гендиректор "Пари НН": по рейтингу зарплата Кокшарова во втором эшелоне
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о зарплате новичка команды, нападающего Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Краснодар"