- Я не знаю его, потому что он никогда не был спортивным директором. Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как "Спартак"? Никто не знает его ни в "Арсенале", ни в сборной Чили. Возможно, он был там швейцаром.
В пятницу, 3 января, московский "Спартак" официально объявил о приходе в клуб Франсиса Кахигао на пост спортивного директора. Специалист из Испании, которому 55 лет, имеет опыт работы в таких клубах, как лондонский "Арсенал", сборная Чили и турецкий "Галатасарай".
Ранее должность спортивного директора красно-белых занимал Томаш Аморал, покинувший Россию в ноябре прошлого года.
Источник: "Матч ТВ"
Камоцци: никто не знает Кахигао ни в "Арсенале", ни в сборной Чили. Возможно, он был там швейцаром
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал назначение Франсиса Кахигао в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"