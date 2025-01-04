Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
4 - 1 4 1
Вест ХэмЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
ЧелсиЗавершен
Саутгемптон
0 - 5 0 5
БрентфордЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
ЛестерЗавершен
Борнмут
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Брайтон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Фиорентина
0 - 3 0 3
Наполи2 тайм
Верона
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
3 - 1 3 1
РеймсЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Лион
23:00
МонпельеНе начат

Мостовой: 2025 станет годом "Спартака", если не начудят нигде

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"2025 станет годом "Спартака", если не начудят нигде. Команда оставила хорошие впечатления под занавес 2024 года. Думаю, сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с "Зенитом", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Красно-белые вылетели из верхней сетки турнира, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится