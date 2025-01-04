"2025 станет годом "Спартака", если не начудят нигде. Команда оставила хорошие впечатления под занавес 2024 года. Думаю, сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с "Зенитом", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Красно-белые вылетели из верхней сетки турнира, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову".
Мостовой: 2025 станет годом "Спартака", если не начудят нигде
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"