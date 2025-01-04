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Деменко: "Краснодару" нужны трансферы, если они хотят стать чемпионами

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о трансферной политике "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Нужны ли трансферы "Краснодару" этой зимой? Да, если они хотят стать чемпионами. Да, в команде есть ребята, которые могут выходить со скамейке и помогать, но таких мало. Скамейка "Краснодара" не может сравниться со скамейкой "Зенита" и того же "Спартака", - цитирует Деменко "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает второе место с таким же количеством очков в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Спартак".

Команда Мурада Мусаева сыграет с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Южане заняли третье место на групповом этапе, "быки" играли в одном квартете с московским ЦСКА, "Ахматом" и "Пари НН".

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