"Мало верится, что Россию вернут на международную арену в 2025 году. Мы уже не попали на отбор на чемпионат мира 2026 года. Про него уже можно забыть, но можно рассчитывать на чемпионат Европы 2028 года. Я возлагаю большие надежды, что всё закончится в 2025 году. Тогда нас запустят в 2027-м. Если нет, придётся ждать 2030 года. Там 100% вернёмся на международную арену", - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решения об отстранении профессиональных футбольных клубов и сборных всех возрастов из России от участия в международных соревнованиях. Причиной принятия данного решения было названо начало проведения на территории СВО. Следовательно, условием отмены этого решения и возвращения России на международную футбольную арену считается прекращение СВО.
Ледяхов - об отстранении России: возлагаю большие надежды, что всё закончится в 2025 году
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" и калининградской "Балтики" Игорь Ледяхов высказался о возможности возвращения в 2025 году команд из России на международные турниры.
Фото: РФК "Ахмат"