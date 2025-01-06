"У нас не было возможностей, как у "Зенита". Тогда Петербург заплатил миллиард рублей, это была непомерная сумма. Выгоду приобрели все три стороны. Конечно, для меня как для тренера его уход не был приятен, но я понимал, что все происходит правильно", - приводит слова Кобелева Metaratings.
Мигель Данни выступал за московское "Динамо" с января 2005 г. до августа 2008 г. За это время португальский полузащитник в составе бело-голубых принял участие в 113 официальных матчах, в которых забил 20 голов и отдал 28 голевых передач.
В августе 2008 года португальца за 30 млн евро выкупил петербургский "Зенит". В составе сине-бело-голубых футболист 256 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых сумел 68 раз поразить ворота соперников и 73 раз отметиться результативными передачами.
Кобелев: "Зенит" заплатил за Данни миллиард, у "Динамо" не было таких возможностей
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о переходе португальского полузащитника Мигеля Данни в петербургский "Зенит" летом 2008 года.
Фото: ФК "Зенит"