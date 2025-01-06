"В РПЛ 90 процентов трансферов - худшие трансферы. Но они лучшие для работников клуба, потому что они берут откаты, зарабаютывают, а их семьи процветают. Это такая тенденция для российского футбола, к сожалению. Потому что, как правило, выбирается не тот футболист, который действительно нужен команде или которого можно раскрыть и потом продать, а берут игрока, на котором неважно кто может заработать", - приводит слова Селюка Odds.ru.
Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит", который одерживает победу шесть сезонов подряд.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура первые два места в турнирной таблице занимают футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые набрали по 39 очков. На третьей строчке в настоящее время располагается московских "Спартак" с 37-ю набранными очками.
Агент Селюк утверждает, что работники клубов РПЛ берут откаты на трансферах
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о трансферной политике клубов чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Крылья Советов"