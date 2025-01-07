Напомним, что 5 января состоялся финальный матч Суперкубка Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Победу со счётом 1:0 одержал «ПСЖ». Сафонов провёл игру на скамейке запасных. Это его первый трофей в карьере.
"Он не принимал участия в матче, но при этом выиграл трофей. У нас вообще случаются какие-то сверх похвалы, когда наши футболисты выходят на поле в составе европейских команд. Это касается и Захаряна в «Реал Сосьедаде», который уже забыл, когда забивал и отдавал голевые передачи.
Мне бы хотелось знать реальную ситуацию – как Матвей чувствует себя в этой команде. Тем более, у Доннаруммы периодически возникают какие-то проблемы. Но Сафонов все равно то играет, то не играет, то навалит, то тащит. Нормальное начало карьеры. Не могу сказать, что супер-пупер, но и плохим его тоже не назовешь. Сафонов пошел в такую команду, в которой если закрепится, то будет здорово", — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».
Матвей Сафонов перешёл в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. За полгода 25-летний вратарь провёл 8 матчей во всех турнирах, включая две игре в Лиге чемпионов, и в трёх из них сохранил свои ворота сухими. Трудовое соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2029 года.
Одним из главных конкурентов Матвея за первый номер парижского клуба является первый номер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Силкин о Сафонове в "ПСЖ": не супер-пупер, но нормальное начало
Российский футбольный тренер Сергей Силкин оценил старт карьеры Матвея Сафонова в «ПСЖ» и его первый трофей — Суперкубок Франции.
Фото: ФК "ПСЖ"