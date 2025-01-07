"Лукасом интересуются три клуба, и "Гояс" один из них, куда, возможно, он может перейти. Насколько возможен трансфер этой зимой? Давайте посмотрим в ближайшие часы", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Лукас Ловат провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
После 18-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 13-ю набранными очками.
Агент Ловата заявил, что его клиент может покинуть "Ахмат" уже этой зимой
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы полузащитника "Ахмата" Лукаса Ловата, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"