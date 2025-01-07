"Жалко Зиньковского и Хлусевича, но что сделать? Тренер выбрал других кандидатов на их позиции. Нет проблем их оставить, но это будет неправильно. Станкович принял для себя решение, что Хлусевич и Зиньковский у него играть не будут. Но он понимает, что играть им надо. Это эгоизм, если они останутся и не будут играть", - заявил Шикунов.
Сербский специалист Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета прошлого года. Под его руководством команда завершила осеннюю часть РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37-ю очками. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 очка.
Полузащитник Антон Зиньковский появился на поле лишь в 7-ми матчах Премьер-лиги из 18-ти в текущем сезоне, провел на поле суммарно 257 минут и не отметился результативными действиями. Защитник Даниил Хлусевич провел 9 матчей и также не набрал результативных баллов.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" готов отдать Хлусевича в аренду до конца сезона. Сообщается, что сторона футболиста ищет варианты трудоустройства в Европе.
Источник: "Чемпионат"
Шикунов: Хлусевич и Зиньковский в "Спартаке" играть не будут, Станкович принял решение
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился мнением о кадровой стратегии главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт РПЛ