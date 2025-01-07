"Дмитрий - воспитанник клуба, он с удовольствием хотел бы остаться у "Зените" и через какое-то время закончить там карьеру. Дальше пускай руководство клуба решает, нужен им воспитанник в команде или нет", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
Центральный защитник Дмитрий Чистяков является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником СШОР "Зенит". В основную команду он попал лишь в октябре 2020-го года - на правах аренды из "Ростова". Позже сине-бело-голубые выкупили права на футболиста за 3.25 миллиона евро.
Вторую половину прошлого сезона Чистяков провел на правах аренды в "Сочи". В текущем сезоне у защитника ни одного матча в РПЛ. Чистяков 7 раз появлялся на поле в матчах Кубка России и забил 1 мяч. Контракт 30-летнего игрока истекает летом 2025-го года.
Агент: Чистяков рад был бы остаться в "Зените" до конца карьеры. Дальше пусть клуб решает, нужен им воспитанник или нет
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, рассказал о готовности своего клиента провести всю оставшуюся карьеру в санкт-петербургском клубе.
Фото: официальный сайт "Зенита"